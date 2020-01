De brânwacht fan Warkum, Boalsert en Parregea wienen oanwêzich om de brân te bestriden. Nei in lyts healoere hie de brânwacht it fjoer ûnder kontrôle.

By de brân is net ien ferwûne rekke, yn it hûs wienen gjin minsken of húsdieren mear. Der is wol reek- en wetterskea, meldt de brânwacht.