Selstraf fan 40 jier foar Braziliaanske wûnderdokter: "De mûle foel my iepen"

De man wurdt troch hûnderten froulju beskuldige. Hy hie in spiritueel sintrum, dêr't alle wiken sa'n 10.000 minsken kamen, omdat se tochten dat hy se better meitsje koe, ek al hie er gjin doktersoplieding dien.

"Hy komt net mear frij"

De man hat yn desimber ek al in selstraf krigen fan goed 19 jier, yn in saak dy't troch fjouwer oare froulju oanspand wie. De saak fan Mous stiet noch op de rol.

"Hy komt net mear frij. Dêr binne we hiel bliid om. En hy sit al mear as in jier yn de gefangenis, dus hy hat al dy tiid net ien misbrûke kinnen."

Mous hat kontakt mei oare slachtoffers oer ynternet. "Sa stypje we mekoar. It is hiel belangryk om te fielen dat we net allinne binne." Mous hat guon slachtoffers persoanlik troffen, yn Sao Paulo. "Dat wie hiel bynsûnder."

Ein 2018 waard dúdlik hoe grut oft de saak wie. Omrop Fryslân makke dêr doe dizze reportaazje oer: