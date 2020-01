Funksje PvdA-wethâlder Ellen Bruins Slot fan Amelân stiet faai

De PvdA ferdwûn trochdat it eardere PvdA-riedslid Irma Marinus har lidmaatskip opjoech en as selsstannich riedslid fierder gie. Earst stipe se har eardere wethâlder noch, mar dêr komt se no op werom. Se slút har oan by de rest fan de opposysje. Dy hat dêrtroch in mearderheid, sadat de moasje in goede kâns makket om it te heljen.