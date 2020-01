Trainer Johnny Jansen fan SC Hearrenfean: "Wij zijn niet minder dan Willem II"

Willem II hat yn it bekertoernoai earder ôfrekkene mei de amateurs fan HVCV Quick (0-4) en Sparta Rotterdam (3-0). De winner fan it duel fan woansdeitejûn nimt it yn de kwartfinale op tsjin de winner fan Fortuna Sittard-Feyenoord. In moai affysje, mar dan moat earst Willem II ferslein wurde. Foar dizze wedstriid rint it net echt stoarm. Der binne noch mar 6.000 kaartsjes ferkocht. "Wij willen graag een ronde verder komen, want uiteindelijk willen we de beker winnen. "

Jordy Bruijn wer yn de spits

Omdat Jens Odgaard, dy't tiisdei foar it earst mei de groep meitrainde, en Runar Espejord noch net hielendal fit binne, stiet opnij Jordy Bruijn yn de spits. It is de ferwachting fan Johnny Jansen dat sawol Odgaard as Espejord sneon tsjin AZ ynsetber binne.

"Jordy is van nature een middenvelder, dus hij zal wat meer de bal gaan spelen. En dan is het de vraag wat Willem II gaat doen. Gaan ze doordekken, dan ontstaat er weer ruimte voor onze buitenspelers. Blijven ze staan, dan kan Jordy vrijkomen op het middenveld. Dat is het spel", sa seit Jansen.