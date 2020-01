FNP De Fryske Marren wol ûndersyk nei 5G-strieling

De FNP fynt dat der in lanlik debat komme moat en dat it kolleezje fan De Fryske Marren dêr op oantrune moat. De ôfrûne moannen hat de gemeenteried fan De Fryske Marren tsientallen brieven krigen mei soargen oer de útrol fan it 5G-netwurk.

De foardielen fan 5G wurde ek wol sjoen, mar der binne ek lûden dy't warskôgje foar de effekten fan de strieling. Op it stuit is der amper ûndersyk nei dien en de ûndersiken dy't der binne, wize út dat de strieling foar guon minsken fiergeande gefolgen hawwe kin, seit de FNP.