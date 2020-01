Dit wurdt it nije ynformaasjesintrum fan Skiermûntseach

It is de bedoeling dat it sintrum yn de maitiid fan 2021 klear is. De finansiering is slagge troch bydragen fan ûnder oare it Waadfûns, de Provinsje Fryslân, de gemeente Skiermûntseach en Natuurmonumenten. Dêrneist ha ek tal fan lokale en regionale sponsoren meiwurke om it projekt mooglik te meitsjen.

Mei ynformaasjesintrum Het Baken is der in sintraal lizzend punt op it eilân foar de tûzenen minsken dy't alle jierren in besite bringe oan Skiermûntseach. It wurdt it plak dêr't je ynfo krije kinne oer wat der te belibjen falt, mar je kinne ek aktiviteiten boeke en je ferdjipje yn de ûntwikkelingen fan it eilân en it omlizzende wetter. De hiele belibbing moat in bydrage jaan oan mear kennis en begryp oer it wrâlderfgoed Waadsee en it plak dat Skiermûntseach dêr ynnimt.