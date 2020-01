Doarpen Noardwest Fryslân krije nije hierwenningen

It giet om fyftjin wenningen dy't sa boud wurde dat se foar in hiel libben bestindich binne. Dat betsjut dat de bewenners der ek wenjen bliuwe kinne as harren libbensomstannichheden feroarje troch bygelyks sykte of âlderdom. Dêrneist komme der trettjin wenningen foar 1-2-persoanshúshâldens.

De huzen wurde duorsum boud en ha gjin oansluting op it gas. Ek krije de se in loftwaarmtepomp.