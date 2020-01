Ek meiwurkers Tjongerschans en Antonius kinne net thús wurkje

Tjongerschans en Antonius sille freed in saneamde patch útfiere. Dit is in soarte fan update, wêrnei't it systeem nei it wykein wer feilich wêze moat. Tjongerschans ferwachtet dat meiwurkers nije wike moandei wer fan hûs út wurkje kinne. It Antonius sikehûs hâldt noch efkes in slach om 'e earm.

Ferline wike waard bekend dat der in grut feilichheidslek sit yn de software fan Citrix. Foar sikehûs MCL wie it reden om fuortendaliks de hiele boel út de loft te heljen. Dat hat gefolgen foar MCL-pasjinten dy't online harren medyske gegevens opsykje wolle. It digitale pasjintedossier is net mear yn te sjen en it slagget net om digitale bylden tusken sikehuzen te ferstjoeren.