Plysje Noardeast Fryslân siket tsjûgen mishanneling by tenniskompleks Kollum

De mishanneling barde om healwei seizen hinne op snein. It slachtoffer moast yn in bocht fan it fytspaad oan de Adje Lambertuslaan útwike foar fytsen dy't dêr delset wiene. Hjirtroch rekke it slachtoffer yn ûnbalâns. Inkelde fytsen fûlen doe om. In tal jonges seach dit barren en gie it slachtoffer efternei. Ek waard der mei in blikje smieten. Fierderop waard it slachtoffer slein troch ien fan de jongens. Troch de klap foel hy en rekke dêrby ferwûne.

De plysje fan Noardeast Fryslân komt graach yn kontakt mei minsken dy't mear ynformaasje oer it foarfal hawwe. De belutsen jongeren wurde oproppen om harren te melden.