Jurkjes en pasta op skoalle: op in oare wize leare

Ynstaptest

At de bern wat nedich binne, sa as medikaasje, of fragen hawwe oer it roaster, komme se al gau út yn it kantoarke fan Dirk Kooistra. Hy docht de administraasje en is in soad belutsen by de learlingen. Kooistra is dan ek tige grutsk op de praktykskoalle om't se it ûnderwiis taspitse op wat learlingen kinne en net op wat se net kinne.

Tinke yn de kwaliteiten fan de bern, ynstee fan de tekoartkommings is it útgongspunt. De bern krije earst in test foardat se oannaam wurde op in Pro-skoalle. Oer it algemien hawwe dizze learlingne in IQ fan 55 oant 80. Troch se yn groepen fan 15 learlingen de klasse yn te dielen, bliuwt it ûnderwiis lytsskalich en kinne bern it bêste begelaat wurde. En as se wat langer tiid nedich hawwe om de fakken te heljen, dan is dêr romte foar.

Diploma

As bern lykas Noralyn klear binne op de skoalle krije se gjin diploma. Mar dêr komt feroaring yn. "It is faak wol wat dêr't druk op lein wurdt, in diploma mei sifers", seit Kooistra. En dat soarget by guon praktyklearlingen foar safolle stress dat it in ferkearde útwurking hat. Kooistra: "We krigen hiel faak te hearren fan learlingen op eltse skoalle krije in diploma, dus dat soene wy ek graach wolle. It ministearje giet dêr yn mei en komt daliks ek mei in diploma foar praktyklearlingen."