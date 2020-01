SC Hearrenfean en SC Cambuur betinke De Wagt

Sportklup Hearrenfean sil no sneon stil stean by it ferstjerren fan Chris de Wagt. Dat dogge se mei in minút stilte foarôfgeand oan de kompetysjewedstriid tsjin AZ. Boppedat hawwe de spilers roubannen om. Ek SC Cambuur sil De Wagt betinke mei in minút stilte en roubannen, by de wedstriid tsjin Jong FC Utrecht.