De oanriding wie om kertier foar achten hinne, by Lúkswâld. Al gau nei it ûngelok stie der in file fan sa'n fiif kilometer mei in fertraging fan mear as in heal oere.

De plysje hat de linker rydstreek ôfset. Foar safier bekend rekke nimmen by it ûngelok ferwûne. It is ek net dúdlik hoe't it ûngelok barre koe.