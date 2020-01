"Provinsje moat him ynsette foar behâld fan it karbidsjitten"

De provinsje soe it karbidsjitten ûnder de oandacht bringe moatte fan de Twadde Keamer, sadat it net ûnder de nije fjoerwurkregels komt te fallen. It kabinet wol it ôfstekken fan knalfjoerwurk ferbiede.

Neffens it CDA binne der lûden dat it karbidsjitten dêr ek ûnder komt te fallen. It soe de ein betsjutte fan in tradysje dy't al hûndert jier âld is. It bart op 250 plakken yn Fryslân en dat giet allegearre goed en ferantwurde, seit it CDA.