Lokale sportakkoarten moatte mear minsken oan it sporten krije

Sportklups dy't meidogge hawwe dêr ek foardiel fan, want se krije in direkte ynfloed op it belied en profesjonele stipe. Yn de akjseplannen sil ek omtinken wêze foar it berikken fan spesjale doelgroepen lykas as âlderen, minsken mei in beheining, en minsken út wiken dêr't minder as gemiddeld sporten wurdt.

Jaloerske blik nei Fryslân

Neffens Boelens wurdt lanlik mei in jaloerske blik nei Fryslân sjoen, om't it hjir mei de lokale akkoarten folle flotter rint as op oare plakken yn Nederlân. Boelens tinkt dat mooglik it Fryske mienskipsgefoel dêr wat mei te krijen hat. Begjin april moatte de lokale plannen klear wêze.

Mear ynformaasje is te finen op www.allesissport.nl of by de ôfdieling sportsaken fan de eigen gemeente.