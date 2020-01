Duinen Zathe Appelskea op 'e nij 'leukste uitje' fan Fryslân

It attraksjepark Duinen Zathe yn Appelskea is troch ANWB-leden op 'e nij ferkeazen ta 'Leukste uitje van Friesland'. Ofrûne jier krige it park ek al de gouden award. It twadde en tredde plak geane dit jier nei Puur Terschelling yn Easterein en AquaZoo Leeuwarden.