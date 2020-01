Skuorre yn 'e jiske nei brân yn Easterwâlde

Doe't de brânwacht arrivearre, stie de skuorre lykwols al yn ljochte lôge en wie der gjin rêden mear oan. By de brân is in soad reek frijkaam. De brânwacht sil ûndersykje oft der ek asbest frijkaam is. Hoe't de brân ûntstean koe, is net bekend.