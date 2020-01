"It Citrix-lek is eins in fytsbân dy't plakt wurde moat, mar dan in stik yngewikkelder"

Ferslachjouwer Hayo Bootsma leit út wat der krekt barre sil. "Der liket no in oplossing te wêzen foar it lek yn de foarm fan in programma dat ynfierd wurde moat yn de servers. Mar sa maklik is dat noch net. Ik ha fan de gemeente Ljouwert begrepen dat meiwurkers pas nije wike moandei wer thús wurkje kinne."

Binne ús persoanlike gegevens yn dy tuskentiid wol feilich?

Bootsma: "Se sizze fan wol. Al ús basisynformaasje leit by de gemeente en se sizze dat it feilich is en dat hackers der net by kinne. Mar dit hiele lek is absolút gjin stoarm yn in glês wetter. Want wolst net witte wat der bart as dyn e-mail hackt wurdt. Dan leit dyn befeiligingssysteem plat. Dit is wol deeglik in grut probleem."

Wannear is alles klear?

Bootsma: "Ik tink dat in hiel soad gemeenten hiel hoeden binne mei it iepenstellen fan de systemen. Dat kin noch wolris in wike op him wachtsje litte. By sikehûs MCL jouwe se hjir hege prioriteit oan en besykje se it rapper te dwaan."