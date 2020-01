Minder wetterfûgels yn de stêd troch waarm winterwaar

Op de Nijstêd kuieret in betize man razend foarby wylst in ploegje toeristen mei rolkoffers fan it hotel nei it treinstasjon rint. Dêr steane in man en in frou elk by in fyts troch kikers te koekeloeren nei fûgels; it binne Merel Zweemer en Jeroen Breidenbacht dy't as frijwilligers elke wetterfûgel telle dy't sy tsjinkomme.

Nuvere keardel

Minsken ferwachtsje soks net altiten yn de stêd, seit Jeroen. "Zo lang hij niet de huiskamer in kijkt, zal 'ie wel wat anders aan het doen zijn, zie je sommige mensen denken." Yn de stêd Ljouwert is hiel lang net sa goed teld as yn it bûtengebiet, mar dizze wite flek op'e fûgeltelkaart wurdt no hieltiten better ynfuld. Dat is wichtich want as wetterrike stêd, binne der best noch wat fûgels te finen yn Ljouwert.