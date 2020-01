Fryske klups ferslein troch ferstjerren De Wagt: "Dit komt wol hurd oan"

De ympakt is ek grut op trainer Henk de Jong: "Trije wiken lyn wie hy noch by ús. Doe ha we nei de wedstriid noch moai sitten. It wie in sear enerzjike, freonlike en kundige jonge. Dit komt wol hiel hurd oan."

Dat De Wagt pas 34 jier wie, set Van der Vlag wol oan it tinken: "Je moet van het leven genieten, want voor je het weet is het klaar. Het is de omgekeerde wereld. Ouders moeten hun kind wegbrengen, zo hoort het niet te zijn. Dat doet wel heel veel pijn."