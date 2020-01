Heiten en memmen komme mei ferkearsplan foar skoallen op It Hearrenfean

Direkteur Keimpe Strikwerda fan iepenbiere basisskoalle Het Slingertouw sjocht hast alle dagen hoe't auto's, fytsers en kuierders inoar yn it paad ride en rinne. "Seker foar bern soarget de drokte foar ûnfeilige situaasjes. Ferkear komt hjir fan alle kanten. De skoallen binne op in eilân boud, wat it net sa maklik makket om by de skoallen te kommen. Seker by de saneamde 'pykmominten', krekt foar healwei njoggenen en middeis nei twa oere. It hinget ek nochris fan it waar ôf. As it reint komme der mear auto's as dat der romte is."

Ferkearsplan

Om dat probleem op te lossen, binne heiten, memmen, dosinten en de plysje om tafel sitten gien om in ferkearsplan te meitsjen. Ien fan de heiten dy't meidien hat, is heit Theo: "We zijn met alle partijen om tafel gaan zitten en hebben ouders gevraagd welke overlast ze ervaren. Op basis daarvan hebben we een plan gemaakt. Daarin staan ook gedragsregels, bijvoorbeeld dat mensen zo veel mogelijk met de fiets of te voet moeten komen."