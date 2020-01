Gemeentewurker giet konifearebrân te liif yn Drachten

In meiwurker fan de gemeente Smellingerlân, dy't sneintejûn fanwege de ferwachte glêdens oan it sâltstruien wie, hat mei it selde gemak in konifearebrân útmakke. Op de Klaverweide yn Drachten wie in konifear yn de brân stutsen. De meiwurker sette syn struiwein oan de kant en pakte fuortendaliks in túnslang.