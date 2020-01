Diskusje yn Buro de Vries; moatte wy wol of net nei Puigdemont?

Rimmer Mulder, âld haadredakteur fan de Ljouwerter Krante, fynt de oprop gefaarlik en fynt eins dat we hielendal net nei Puigdemont lústerje moatte. Hy hat it yn Kataloanje hielendal ferkeard oanpakt neffens Mulder en fertsjinnet it net om as held ynhelle te wurden. "Puigdemont is in held fan it ferkearde soarte. De manier wêrop hy it oanpakt hat is net goed. Ik snap dat der sympaty is foar de Katalaanske saak, mar as presidint hie hy der oars mei omgean moatten."

Nynke Beetstra, âld foarsitter fan de FNP, fynt dat Europa op totaal ferkearde wize omgiet mei Puigdemont. Hy wurdt opjage wylst hy just die wat in grut part fan de Katalanen wol. Dat neamt Beetstra 'net demokratysk'. "Der giet in lange skiednis oan foarôf fan ûnderdrukking. It is fan kwea oant slimmer gien, mar it sintrale regear yn Madrid woe nea wat witte fan mear autonomy."