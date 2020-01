Benefyt-fotoshoot yn Ljouwert foar slim sike Chantal

Yn it sintrum fan Ljouwert waard sneintemiddei in benefyt-fotoshoot organisearre foar de slim sike Chantal (34) út Veendam. Chantal hat de earnstige en seldsume bindweefselsykte EDS en leit dei en nacht yn in donkere keamer te wachtsjen op in operaasje. It effekt fan de sykte is dat botten samar út de kom sjitte kinne. Chantal moat dêrom dei en nacht lizze en kin ek gjin deiljocht of oare prikels ferneare.