By in skoarstienbrân yn Hotel Aan de Vaart yn Appelskea is sneintemiddei in soad reek frijkaam. In heechwurker fan de brânwacht moast yn aksje komme om it gefaar te bestriden. Besikers fan it hotel hoegden net evakuearre te wurden. Ek rekke der gjinien ferwûne by de brân.