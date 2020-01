HEA! De skoalplaten fan de boargemaster

Elk dy't wat âlder is, ken se noch wol: de grutte platen dy't eartiids yn de klasse hongen by skiednis of biology. De ôfbyldings waarden brûkt as yllustraasje by de lessen. Ald-boargemaster Wil van der Berg fan Ferwert sammelet sokke skoalplaten en kin der hiele ferhalen by fertelle.