Auto by Marsum yn de sleat troch glêdens

Dat wie ûnder oare it gefal op de A31 en op de Sylsterdyk by Marsum. By dat doarp glide in auto yn in bocht rjochttroch en bedarre yn de sleat. Oft der ferwûnen binne, is net bekend.

De temperatueren wiene sneontenacht om it friespunt hinne. Yn kombinaasje mei buien kin it dan gefaarlik riden wêze.