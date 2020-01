Johnny Jansen: "We hebben te weinig betekend en daar baal ik van"

Ek Hicham Faik wie nei de nederlaach net tefreden oer it spul fan Hearrenfean. "Dit is niet wat we hadden gehoopt en verwacht. We hebben met z'n allen gefaald de eerste helft. Iedereen maakte fouten", sa seit de middenfjilder.

Neffens Faik wie wol bekend dat Feyenoord graach 'op de counter' spilet, mar dochs liet Hearrenfean dat gebeure. "We wisten wat ze wilden, maar we hebben ze de goals weggegeven." Faik fynt it skande dat it sa rûn is. "Ze hebben het goed afgestraft." De ploech moat no goed yn 'e spegel sjen. "De volgende wedstrijd moet het beter. We zijn verdedigend door de ondergrens gezakt. We moeten terug naar de basis, hoe we de eerste seizoenshelft hebben gespeeld."