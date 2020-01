UNIS Flyers winne ek de werhelling fan de bekerfinale tsjin Nijmegen

Ofrûne woansdei spilen de Flyers en Nijmegen noch tsjin inoar yn de bekerfinale. Doe wiene de Feansters mei 5-2 te sterk. Sneontejûn iepene Adam Bezak oan de ein fan de earste perioade de skoare yn de 18e minút.

Yn de twadde perioade waard it ferskil rap grutter. Binnen tsien minuten stie it 4-0 troch goals fan Janssen, Petersen en Nordemann. Nijmegen die yn de tredde perioade wat werom troch in goal fan Eden. De Flyers hiene it lêste wurd yn de wedstriid troch goals fan Hunt en Janssen.