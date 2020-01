Merel Bosma en Bart de Vries op poadium by alfde KPN Maraton Cup

De wedstriid by de froulju gie oer 80 rondes fan 400 meter. Yn it begjin fan de wedstriid waard er hurd riden, mei in gemiddelde snelheid fan boppe de 44 kilometer yn it oere. Yn it peloton besochten de froulju ferskate kearen om mei in groepke fuort te riden. Under oaren Marijke Groenewoud en Imke Vormeer pakten in lytse foarsprong, mar slaggen der net yn fuort te bliuwen.

Mei noch sân rondes te gean, ûntsnapte Merel Bosma fan It Hearrenfean. Sy krige Ineke Dedden en Beau Wagemaker mei. It peloton slagge der net mear yn om it trio te efterheljen. Yn de einsprint wie it Dedden dy't de winst pakte, foar Wagemaker en Bosma.