LDODK wint ienfâldich fan Tempo

It duel mei Tempo út Alphen aan den Rijn stie dit seizoen foar de twadde kear op it programma. Yn novimber waard it 25-20 foar LDODK tsjin de promovendus. Sneontejûn pakten de Gordyksters yn sporthal Koartsweagen al rap in lytse foarsprong (4-1). Mei troch in moaie searje fan Marvin Piepers, dy't trije doelpunten op rige makke, rûn LDODK yn it begjin fan it duel allinnich mar fierder fuort by Tempo (11-4). Krekt foar it skoft makke Marjolein Kroon der 14-9 fan.

LDODK oppermachtich

Yn de twadde helte slagge LDODK deryn om de foarsprong fan fiif punten sels noch wat út te wreidzjen (18-11). It ferskil waard hieltyd grutter, en mei troch doelpunten fan Friso Boode, Lieneke Pries en Eline Haan stie der úteinlik in grutte útslach op it skoareboerd (30-17).

Troch de oerwinning bliuwt LDODK, lykas TOP út Sassenheim, boppe-oan stean yn de Kuorbal League. Beide ploegen sechstjin punten út tsien wedstriden.