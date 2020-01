Op de Nieuweweg yn Noardwâlde is sneontejûn in auto oer de kop slein. It giet om in iensidich ûngelok. De bestjoerder fan de auto is neisjoen troch ambulânsepersoniel. Se soe lykwols net ferwûne rekke wêze. Hoe't it ûngelok barre koe, is net bekend.