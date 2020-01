KfK Arno Brok iepenet fisksaak yn restaurearre sâltloads Laaksum

Yn it ferline wie De Hang opslach- en wurkplak foar wol seis Iselmarfiskers. Harren nammen steane noch op de balken fan it gebou. Eigeneres Coby Smits út Starum hat jierren oan de gong west mei it regeljen fan de restauraasje en ferbouwing. "It koste in soad tiid en it wie in hiel soad wurk", fertelt Smits.

Orizjinele eleminten

Mar no is se grutsk op it resultaat. By de restauraasje binne safolle mooglik orizjinele eleminten bewarre. "We ha besocht de bûtenkant en de âlde útstrieling sa folle mooglik te behâlden. Ek fan binnen sjochst de âlde balken en de nammen fan de fiskers. Mar de stiennen binne fan no, alles is isolearre."

Smits fynt it in grutte eare dat Kommisarris fan de Kening Arno Brok it gebou iepenjen komt. "Dy hawwe we net elke dei op besite. Ik fyn it hiel moai dat er dit dwaan wol."