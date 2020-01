Wêr is it tsjirkje ta neitins oan Gerben Rypma bleaun?

It is in byld mei in ferhaal. "Wy woene wat neilitte op it plak dêr't Gerben Rypma in lange perioade wenne hat. Op dat plak hat hy in hiel soad ynspiraasje opdien foar it skriuwen en skilderjen", fertelt Sicco. It tsjirkje stie op in stek tusken it Brekkenpaad en it natuergebiet De Ryp. "Wy ha dat omskreaun as in ferbining tusken Gerben Rypma en de natuer."

Sicco Rypma hopet dat de persoan dy't it earbetoan meinaam hat, it gau wer werom bringt. "It heart thús op it plak dêr't it stie. Wat wolle je der no thús mei?", freget hy him ôf. "Je sette it der del mei goed fertrouwen en dat fertrouwen is no wol fuort." De stifting hat yntusken oanjefte dien.