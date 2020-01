Duel VV Bûtenpost staakt: "Skelle mei sykten heart net op it fuotbalfjild"

It waard ûnfreonlik op it fjild, doe't beide teams mei inoar op 'e fûst giene. Dat barde nei in pear hurde oertrêdingen fan beide ploegen. Dêrby wie fan de kant fan Bûtenpost benammen Berend Schootstra by belutsen. Schootstra krige in reade kaart fan de skiedsrjochter, mar ek in spiler fan NSC Nijkerk moast fan it fjild.

De emoasjes rûnen heech op, en de skiedsrjochter woe it spul tydlik stillizze. Neffens trainer Jasper Bouma fan Bûtenpost gie it doe mis. "Doe't dy kaarten útdield waarden, waard der fan de kant fan Nijkerk noch in oantal ferwinskingen rjochting de skiedsrjochter roppen. Der waard skolden mei in sykte bygelyks. Dêrnei wie de skiedsrjochter net mear yn steat om in ferfolch te jaan oan de wedstriid en besleat it spul definityf te staken."