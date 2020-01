Harkemase Boys wint fan VVOG, ONS yn spektakelstik ûnderút tsjin Almere

Harkemase Boys moast it yn Harderwijk opnimme tsjin VVOG, de nûmer sechstjin fan de kompetysje. De Harkiten setten harren tsjinstanner al betiid yn de wedstriid ûnder druk. Nei in pear lytse kânskes yn de earste minuten wie it yn de achtste minút al raak. Robert Stelpstra makke der 0-1 fan op oanjaan fan Pier Veldman. VVOG kaam dêrnei better yn de wedstriid.

Nei tweintich minuten woe de ploech út Harderwijk in strafskop nei in oertrêding op Meulens, mar de skiedsrjochter woe dêr neat fan witte. VVOG wie krekt foar it skoft noch gefaarlik út in frije traap, mar de stân by it skoft wie 1-0 foar Harkemase Boys.

Kontrôle kwyt, mar wol de winst

Fiif minuten yn de twadde helte makke Rihairo Meulens der 1-1 fan. VVOG wie dêrnei baas op it fjild. De thúsploech sette druk op Harkemase Boys, mar dy koene stân hâlde. Ut it neat krige Robert Stelpstra oan de oare kant fan it fjild in grutte kâns op syn twadde doelpunt, mar syn kopbal bedarre op de latte.

Harkemase Boys wie wer wekker en yn de 72ste minút koe Henny Bouius der yn de rebound 1-2 fan meitsje. Fiif minuten foar tiid makke Berwout Beimers der noch 1-3 fan. Troch de winst bliuwt Harkemase Boys tredde yn de tredde difyzje, mei 35 punten út 17 wedstriden.