Fúzje moat kristlik ûnderwiis yn Noardeast-Fryslân rêde

Skoallen bliuwe bestean

De fúzje soe, sa't de plannen no steane, gjin banen kostje en ek de skoallokaasjes bliuwe allegear bestean. "Ik kan natuurlijk niet helemaal in de toekomst kijken, maar onze intentie is om zeker alle scholen te laten voortbestaan." De kommende moannen prate de meisizzenskipsrieden oer de plannen. It kin noch wol in pear jier duorje foardat de fúzje in feit is.