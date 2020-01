Harsenfluesûntstekking op bernedeiferbliuw Ljouwert, GGD warskôget

Alden fan bern op yntegraal bernesintrum Teresa yn de Ljouwerter wyk Techum moatte wach wêze op symptoamen fan harsenfluesûntstekking. Sûnenstsjinst GGD hat harren dêroer in brief stjoerd. In bern út groep ien fan de skoalle is opnaam yn it sikehûs mei meningitis.