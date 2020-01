Earste papieren kaarten Slachtemaraton ferkocht

Willem Hielkema is bliid mei it ferkeappunt. "Sjoch, wy binne digibeten. As wy om 6 oere ynlogge moatte, is dat allegearre sa dreech." Hielkema sil de Slachte dit jier foar de sechde kear rinne. "Fjouwer jier lyn hiene wy in kaartsje en doe sieten wy yn de lêste groep. Dan rinne je altyd efteroan." Hielkema hopet dat er by it kassahokje in kaartsje kriget mei in betide starttiid.

Fyftjin minsken

By de kaartferkeap yn Easterbierrum wiene sa'n fyftjin minsken. Martin Winters is artistyk lieder fan de Slachtemaraton. Hy is tige bliid mei de opkomst foar de ferkeap fan de kaarten dy'tst sa meikrigest. "Doe't wy hjir sa niiskrekt oankamen, om sawat kertear oer fiven hinne, stiene hjir al minsken yn de kjeld en yn de wyn. Ik fyn it hartstikke moai."