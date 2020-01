Omrop TIP: Fryslân DOK oer it Araneeske folk

Teloarsteld yn Spaanske polityk

Koartsein, de Aranezen hawwe it aardich foarinoar en sadwaande hawwe se gjin ferlet fan grutte feroarings. Presidint Carlos Barrera fan de Val d'Aran moat djip suchtsje as we him freegje nei de spanningen tusken Spanje en Kataloanië. "Ik hie net tocht dat de Spaanske polityk himsels ta sa'n leech nivo ferleegje soe", is syn persoanlike opfetting oer de Spaanske Partido Popular. Barrera begrypt hiel goed wêrom't de Katalanen sa frustrearre binne oer Spanje. "Polityk begjint altiten mei goed harkje, respekt toane en besykje om de oar te begripen. As se dat no ris besykje soene yn Madrid..." De Aranezen wite net oars as dat jo mar it bêste besykje kinne om de grutte en machtige buorlju te begripen.

Gûlende plysjeman

Op 1 oktober 2017 waard ek yn de Val d'Aran stimd oer de ûnôfhinklikheid fan Kataloanië. Plysjes besochten dat op te kearen. Ta geweld kaam it net, krekt oarsom: in Araneeske plysje dy't freonen en kunde tsjinhâlde moast, koe syn triennen net ynhâlde en waard oanslutend troch harren treaste. Bylden fan dat ynsidint giene de wrâld oer.

In soad minsken skriuwe Araneesk

"Ik snap net wêrom't je perfoarst kieze moatte om of Katalaansk, of Spaansk of noch wat oars te wêzen", seit sjoernaliste Clara Villar fan Aran TV. "Ik fiel my eins alles tagelyk. Wêrom soe dat net kinne?" Clara har âlden binne út Andalusië wei nei de Val d'Aran ferhuze. Clara is sels sa Araneesk wurden, dat se no in taalkwis op de pleatslike televyzje presintearret. "Tanksij it ûnderwiis hawwe noch nea safolle minsken as no Araneesk skreaun", fertelt direkteur Jusep Loís Sans Socasau fan de Araneeske Akademy. It behindige ynstitút hat mei-inoar fjirtjin meiwurkers, dy't it wurk oan bygelyks in 'Araneesk wintersportboek' of Araneeske tiidwurdferbûgingen thús dwaan kinne. Sans Socasau is wiis mei de Katalaanske stipe.