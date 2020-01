Kwaliteit molke natuerynklusyf buorkjen ûndersocht

Boeren dy't deryn slagje om mear ynfloed te krijen op de kwaliteit fan de molke en dan ek nochris in relaasje lizze kinne mei in wize fan buorkjen dy't goed is foar it ferskaat oan soarten fûgels en planten yn de greide, kinne dat brûke om de produkten foar in goede priis te ferkeapjen. Mooglik is der ek in ferbân te lizzen mei de sûnens fan de bisten.

Yn it bûtenlân wurde al suvelprodukten ferkocht mei it label dat it produsearre is troch kij dy't inkeld gers frette. Nederlânske suvel hat in hege kwaliteit, mar de rest sit ek net stil, sa waard klonk in warskôging by de presintaasje fan it projekt Melklab.

Ien en oar liket yn 'e buert te kommen fan in nij fertsjinmodel foar natuerynklusive lânbou. Catharinus Wierda fan de stichting Natuurlijk Melken seit der dit oer: "Ik tink dat wy yn Nederlân dochs al sjen moatte nei in nije kwaliteit. En wy besykje dy kwaliteit te keppeljen oan in natuerynklusive bedriuwsfiering. As dat der útkomt, is dat fansels top. Want dat soe in ekstra driuwfear wêze kinne, ek foar oaren om dêr wat mei te dwaan."