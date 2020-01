Cambuur-trainer Henk de Jong ontevreden over verlies tegen TOP Oss: "Dit doet zeer"

Spits Robert Mühren was na afloop ook niet te spreken over het resultaat. De Leeuwarders kwamen vlug op voorsprong. "Als we daarna verdedigend slappe hap laten zien, dan wordt het moeilijk. Het is van twee kanten, je scoort niet en verdedigend laat je ze gaan. Dan kan je blijven voetballen."

Gemiste kansen

Ook over zijn eigen spel was Mühren niet tevreden. "Ik heb wel dertig kansen gehad, maar ze wilden er niet in. Gewoon kut, meer wil ik er niet over zeggen," zei de spits.

Onder meer keeper Ronald Koeman stond een paar keer in de weg. "Het lijkt net alsof het er insluipt, dat de keeper hem twee keer pakt. Dan scoor je voor rust nog de 2-2, dat geeft een goed gevoel, en dan meteen na rust weer zo'n bal die ik recht op de keeper schiet." Mühren gaf toe dat hij te veel twijfelde over zijn schoten. "Dit weekend wel even, maar volgende week moet ik het weer vergeten zijn. En dat gebeurt ook."