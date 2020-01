Cambuur-trainer Henk de Jong ûntefreden oer ferlies tsjin TOP Oss: "Dit docht sear"

Cambuur spile oanfallend, mar koe net echt ta skoaren komme, sei trainer Henk de Jong. "Je kreëarje tusken de 20 en de 30 kânsen. Tsjin in 5-man ferdigening dy't hielendal kompakt is. Dan ferlieze je, folslein ûnnedich. Dit moat in wedstriid fan 1-8, 2-8, 2-10 wêze. Ast sjochst hoe't wy tsjin in ploech dy't ynsakket de kânsen krije, mar se net meitsje. En ast se net makkest, geane se oan de oare kant deryn."

"Ik til foaral oan it gefoel dat wy boppe-oan steane en dat dat net om ús nekke hingje moat," wiisde De Jong op it koprinnerskip fan de Ljouwerters. "Wy moatte de frijheid fan ús wize fan spyljen hâlde. It moat folle skerper, ek efteryn yn it dekken. Koart der op sitte."

De Jong besleat al betiid yn de wedstriid om Doke Schmidt te wikseljen. "Wy binne 20 wedstriden in fantastyske ploech, en dat binne wy noch. Mar sjochst no wat haperinkjes. Dan moatte je net fersake om yn te gripen."