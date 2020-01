Lintsjesrein foar brânwachtfrijwilligers De Fryske Marren

Yn it ferline krigen alle brânwachtfrijwilligers nei tweintich jier automatysk in lintsje. Dy regels binne no feroare. Neffens de Kanselarij der Nederlandse Orden, ferantwurdlik foar de lintsjes, binne der redenen foar de oanpassing. Om't de brânwachters in finansjele fergoeding krije, wurdt it net sjoen as frijwilligerswurk.

Om de spuitgasten dochs te earen hat de gemeente De Fryske Marren foar de groep dy't no tweintich jier of langer yn tsjinst is in lintsje oanfrege. Neffens boargemaster Fred Veenstra krije se dy ek mear as fertsjinne: "Se steane mear as tweintich jier klear om der dei en nacht op út te gean. En dat binne net de leukste putsjes. Dat hat impact op it gesin, seker as je nei slimme ûngemakken moatte. Dan meie je bêst yn it sintsje set wurde foar je ynset."