SC Cambuur ûnderút by leechfleaner TOP Oss

Al nei in pear minuten wie it raak. Jamie Jacobs skeat en fia TOP Oss-ferdigener Henk Dijkhuizen gie de bal it doel yn. Amper twa minuten letter makke Robert Mühren der hast 0-2 fan doe't hy allinnich op keeper Ronald Koeman ôfgie, mar dy wist it skot fan de spits tsjin te hâlden.

Foarsprong foar TOP Oss

Ek Ragnar Oratmangoen besocht it, mar syn skot einige ek yn de hannen fan Koeman. Nei tweintich minuten wie it dyselde Oratmangoen dy't in spiler fan Oss delhelle yn in strafskopgebiet. Philippe Rommens skeat de penalty raak foar de thúsploech. TOP Oss sette goed troch en kaam ek op foarsprong, doe't ferdigener Rick Stuij van den Herik út in hoekskop ynkopte.

Wiksels

Trainer Henk de Jong besleat doe om yn te gripen en Doke Schmidt, dy't in oantal kearen foarbyrûn waard troch de oanfallers fan TOP Oss, te wikseljen. Kellian van der Kaap kaam foar him yn it fjild.

In pear minuten letter makke Cambuur al wer lyk. In foarset fan David Sambissa einige by Mühren, dy't mei in hurd skot de bal efter Koeman wurkje koe. It wie it sechtjinde doelpunt fan de spits.