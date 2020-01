Blyndoek populêre fetish yn Fryske sliepkeamers

Oer it algemien wurdt der net sa maklik praat oer wat guon lekker fine op it mêd fan seks, lit stean it gebrûk fan spesjale seksspultsjes, sa as titklemmen, klitorisfibrators of hânboeiens. Mar in fetish ha en dêr spesjaal guod foar keapje wolle, is neffens Myneke ter Maat fan erotykshop Euphoria op It Hearrenfean net hiel frjemd. "Voor ons is het natuurlijk niet zo heel bijzonder, het is iets waar we dagelijks mee omgaan."

Ut taboesfear

Neffens Ter Maat is it goed dat der oer it genot fan seks sprutsen wurdt, om it mear út de taboesfear te heljen. Sa wurdt it makliker foar minsken om oan te jaan wat se wol of net noflik fine. Der binne guon minsken dy't hiel skruten in erotykwinkel binnen stappe, mar ek minsken dy't graach advys ha wolle wat no it bêste by harren winsken leit.

Ter Maat seit dat it keapjen fan in fibrator of glydmiddel wat har oanbelanget heart by normale seks. "Maar een fantasiedildo, daar hebben we een hele plank van, dat doet het heel goed. Dat valt bij ons onder fetish en kink. We hebben er gigantische bij, ook hele mooie, die geïnspireerd zijn door draken. Het ziet er heel anders uit dan hoe het er in werkelijkheid uitziet. We hebben hele grote, hele dikke dildo's. Er zijn mensen die van een normale maat niet opgewonden raken, die hebben iets meer nodig."