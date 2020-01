Studinten meitsje har op foar NK foar beroppen yn Ljouwert

Wa is de talintfolste bakker, kapper of mitseler fan Nederlân? Om dat út te finen sille mbû-studinten út it hiele lân de striid oangean yn Skills the Finals. Fan 4 oant en mei 6 maart wurdt der yn it WTC Expo yn Ljouwert troch sa'n tûzen studinten striden om de Nederlânske titel.