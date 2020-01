Twa Drachtster jonges (13) oanholden foar driigjen mei baltsjepistoal

De plysje hat bekend makke dat sy twa 13-jierrige jonges fan Drachten oanholden hawwe. De jonges binne oppakt om't sy moandei trije jongeren bedrige hawwe mei in baltsjepistoal dat op in echt fjoerwapen like. De twa jonges fan 13 jier âld woene jild, mar hawwe dat net krigen fan de slachtoffers.