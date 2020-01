Jordy Bruijn yn de spits by SC Hearrenfean tsjin Feyenoord

Odgaard en Espejord

Jens Odgaard hat dizze wike yndividueel op it fjild traind en sil nije wike foar in part wer mei de groep meitraine. Espejord hat dat dizze wike al dien en sit sneon tsjin Feyenoord oan de kant. "Espejord zit tegen Feyenoord wel op de bank. Hij heeft de afgelopen dagen weer meegetraind en stapje voor stapje gaat dat beter. Hij is bijna weer pijnvrij. Het zou zo maar zo kunnen, dat beide spelers er volgende week weer bij zijn."

Transferperioade

It is de ferwachting dat technysk manager Gerry Hamstra noch wol wat dwaan sil op de transfermerk. Oant no ta is Hearrenfean twa bûtenspilers kwytrekke. Anders Dreyer is nei FC Midtjylland ta gien en Nemanja Mihajlovic is nei alle gedachten op wei nei Poalen. De flopte fleugeloanfaller stiet yn de belangstelling fan Arka Gdynia.

Dochs hoecht der fan Jansen gjin nije bûtenspiler by. "Met Arjen van der Heide hebben we één echte buitenspeler in huis. Jordy (Bruijn; red.) kan op links spelen en Alen (Halilovic; red.) kan eventueel aan de rechterkant staan. Dus we kunnen het intern oplossen."

Foar ferdigener Andreas Skovgaard wurdt ek nei in oplossing sjoen. De Deen hat noch gjin minút spile yn Fryslân en slút in weromkear nei syn heitelân net út. "Ik verwacht in januari een nieuwe club te vinden. Er hebben gesprekken met bepaalde clubs plaatsgevonden", sa seit Skovgaard tsjin it Deenske fuotbaltydskrift Tipsbladet.