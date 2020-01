FIDEO: De lêste ôflevering fan Bear Boeloe

It is safier, freedtejûn is de alderlêste ôflevering fan Bear Boeloe útstjoerd. De bekendste bear fan Fryslân swaaide foar de lêste kear nei it Fryske publyk. Snein waard dúdlik dat it populêre berneprogramma fan Omrop Fryslân nei 25 jier ophâldt. En dat betsjut ôfskied nimme foar de makkers fan it programma, mar ek foar Bear Boeloe sels.