Tolken hâlde eigen Kneppelfreed-aksje by gerjochtsgebou Ljouwert

Rjochtbanktolken namen ôfrûne wike gijn wurk oan fan justysje, plysje en de Ymmigraasje- en Naturalisaasjetsjinst. Doel wie om de rjochtspraak en asylbrânsj foar ûnbepaalde tiid stil te lizzen. De tolken binne lulk oer de plannen 'Tolken in de Toekomst', fan it ministearje fan Justysje en Feiligens. Dat wol it nasjonale Register van Beëdigde Tolken en Vertalers iepenstelle foar tolken mei in leger taalbehearskingsnivo as no noch wetlik fereaske.

Neffens de tolken is dat yn striid mei Europeeske rjochtlinen, om't yn dat gefal net in earlik proses garandearre wurde kin foar fertochten. De tolken easkje dat de minister allinnich tolken ta it register talit dy't foldogge oant it hjoeddeiske wetlik fereaske taalbehearsingsnivo.